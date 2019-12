Muhasebe kursu tamam

Oda Başkanı Ahmet Bulut, kursun e-uygulamalara istinaden firmaların ön muhasebe elamanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlendiğini söyledi. Odası Genel Sekreteri Harun Evcimen tarafından kursiyerlere ‘e-Fatura, e-arşiv, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil Makbuzu, SGK’ ile ilgili iş ve işlemler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanların belgeleri dağıtıldı. Orda Başkanı Ahmet Bulut, kursların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini açıkladı.

Bulut, ‘’Muhasebenin tanımından da hatırlayabileceğimiz gibi muhasebe, her türlü kuruluşların tüm işlemlerini takıp eden, işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran bir bilim olduğundan, muhasebe tüm kuruluşlar için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının, derneklerin, vakıflar gibi yerlerin de işlemlerini takıp ettiğinden dolayı her bir kuruluş için en önemli bölümdür. Aklınıza her nasıl bir kuruluş gelirse gelsin bu kuruluşların mutlaka basit veya sistemli bir muhasebe sistemi olmak zorundadır. Bazen kişiler kendi kendilerinin bile muhasebesini tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi bile evinin gelir ve giderlerini bir deftere yazarak ev bütçesinin muhasebesini tutmaktadır. Muhasebe her kuruluşun mutlak bir sistemi olduğundan muhasebe son derece önemlidir.

Çok fazla sayıda değişik sektör olduğunu ve buralardaki küçük büyük kuruluşların hepsinin muhasebe bölümünün olduğunu düşünürsek muhasebe mesleğinin ne kadar yaygın olduğunu çıkartabiliriz’’ dedi.

Bulut, Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanlarının gelmekte olduğunu da kaydetti. Bulut, ‘’Böyle ilgi gören bir alanın da önemi büyük olmaktadır. Muhasebe günümüz Türkiye’sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslek durumundadır. Bu yüzden katılmış olduğunuz bu kursun faydasını iş dünyasında fazlası ile göreceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz ileride çok iyi bir muhasebeci olacak ve kariyer olarak yükseleceksiniz. Bu nokta da sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına bir kez daha tebrik ediyor sertifikalarınızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.