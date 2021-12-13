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Muhasebe Kursu açılıyor

Yozgat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, firmaların ön muhasebe eleman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurs programladıklarını söyledi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:07
Muhasebe Kursu açılıyor

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik yapılacağını, 2022 Yılından başlamak üzere ve gelecek yıllarda da ‘E-Fatura, E-Arşiv, E-Sevk irsaliyesi, E-Müstahsil makbuzu, SGK’ gibi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda uygulanacağını söyledi. Bulut, işletmelerin ön muhasebe bilen elamana ihtiyacının olacağını, planladıkları kurs ile bu ihtiyacın karşılamak istediklerini aktardı. Bulut, ‘’Muhasebenin tanımından da hatırlayabileceğimiz gibi muhasebe, her türlü kuruluşların tüm işlemlerini takıp eden, işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran bir bilim olduğundan, muhasebe tüm kuruluşlar için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların da işlemlerini takip ettiğinden dolayı her bir kuruluş için en önemli bölümdür’’ dedi.  Bulut, akla gelebilen tüm kuruluşların mutlaka basit veya sistemli bir muhasebe sistemi olmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Bulut, ‘’Bazen kişiler kendi kendilerinin bile muhasebesini tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi bile evinin gelir ve giderlerini bir deftere yazarak ev bütçesinin muhasebesini tutmaktadır. Muhasebe her kuruluşun mutlak bir sistemi olduğundan muhasebe son derece önemlidir. Çok fazla sayıda değişik sektör olduğunu ve buralardaki küçük büyük kuruluşların hepsinin muhasebe bölümünün olduğunu düşünürsek muhasebe mesleğinin ne kadar yaygın olduğunu çıkartabiliriz’’ diye konuştu. Bulut, daha önce 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında ön muhasebe elemanı kursu açtıklarını, 24 kursiyerlere eğitim verildiğini hatırlattı. Bulut, ‘’Açacağımız kursumuzda kursiyerlerimize Ön muhasebe ve e-Fatura, e-arşiv, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil Makbuzunu uygulamalı olarak gösterilecek olup ihtiyacı olan firmalarımızın personel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kursumuzun sonunda başarılı olan kursiyerlerimize belge verilecek olup, kontenjanımız sınırlı olacaktır. Kursla ilgili müracaatlar odamıza şahsen yapılacak olup diğer bilgiler odamızdan öğrenilebilir’’ ifadelerini kullandı. Başvuruda bulunmak isteyenlerin, 24 Aralık 2021 tarihine kadar Yozgat SMMMO odasına yapılması istendi. 

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Muhasebe Kursu Açılıyor
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