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Muhasebe haftası

YOZGAT SMMM Odası başkanı Ahmet Bulut, Muhasebe haftası ile Vergi Haftası’nın tüm yurtta kutlanıldığını dile getirerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1etkinlikler yapıldığını söyledi.

Muhasebe haftası

YOZGAT SMMM Odası başkanı Ahmet Bulut, Muhasebe haftası ile Vergi Haftası’nın tüm yurtta kutlanıldığını dile getirerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1etkinlikler yapıldığını söyledi.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Muhasebe haftası

Bulut, ‘Bizler muhasebeciler, mali müşavirler; ülke ekonomisinin her şeyini kayıt altına almaktayız. Her şeyi özün önceliği ve sosyal sorumluluk ilkelerine göre raporlamakta, bu ülkenin verilerini beyannameler aracılığı ile kamu kurumlarına objektif olarak ileterek, ülkemiz ve işletmelerimizin geleceği için çalışmaktayız. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Dinamik ve hızla gelişen, çeşitlenen dünya ekonomisinde mesleğimiz konularına giren yasaların ve meslek yasamızın günümüze uyum sağlamasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Maliye Bakanlığı, mesleki sorunlarımızın çözümünü ivedilikle gündemine almalıdır’ dedi.

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