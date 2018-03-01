Muhasebe haftası

Bulut, ‘Bizler muhasebeciler, mali müşavirler; ülke ekonomisinin her şeyini kayıt altına almaktayız. Her şeyi özün önceliği ve sosyal sorumluluk ilkelerine göre raporlamakta, bu ülkenin verilerini beyannameler aracılığı ile kamu kurumlarına objektif olarak ileterek, ülkemiz ve işletmelerimizin geleceği için çalışmaktayız. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Dinamik ve hızla gelişen, çeşitlenen dünya ekonomisinde mesleğimiz konularına giren yasaların ve meslek yasamızın günümüze uyum sağlamasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Maliye Bakanlığı, mesleki sorunlarımızın çözümünü ivedilikle gündemine almalıdır’ dedi.