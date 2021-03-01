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Muhasebe Haftası

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Muhasebe Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, bir muhasebe haftasının daha geldiğini hatırlattı.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Muhasebe Haftası

Bulut, ‘’Muhasebeciler haftası nasıl bir haftaysa her ay bir sıkıntı çekerek kanun uzadı mı, uzayacak mı, sistem çalışacak mı çalışmayacak mı, iş yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye diye ömür geçiyor maalesef’’ dedi. Bulut, ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını, dördüncü dönem geçici verginin, BA-BS formlarının acilen kaldırılmasını, özellikle KDV’lerin yüzde 8’e çekilmesini talep ettiklerini vurguladı. Bulut, ‘’Hükümet Mali Müşavirlerin artık önemini bilmeli. Unutulmamalıdır ki; Mali Müşavirler devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek gurubudur. Bizlere yüklenen o kadar yükün altında köprünün ayakları tutmaz hale geldik. Emeğimizin karşılığını alamadığımız gibi meslek mensuplarının yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerinin başında tahsilat sorununun gelmektedir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Muhasebe Haftası
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