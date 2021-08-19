Muharrem ayı iftar programı

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen program İl Özel İdaresi Misafirhanesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de yer aldığı etkinlikte Vali Polat, Muharrem Ayının hayırlı, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu. Milletvekili Başer de, ‘’Dinimiz Bir, Peygamberimiz Bir, Kıblemiz Bir, Acımız Bir, Sevincimiz Bir, Biz Kardeşiz. Muharrem ayı münasebetiyle Alevi kardeşlerimizle Yozgat'ta ilk iftarımızı yaptık. Kardeşlik ikliminde kucaklaştık. Soframızı paylaştık. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin muharrem ayını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.