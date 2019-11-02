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Müftülükten ziyaret

ŞEFAATLİ Müftülüğünden bir heyet, Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Müftülükten ziyaret

ŞEFAATLİ Müftülüğünden bir heyet, Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Müftülükten ziyaret

Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi, etkin eğitim kadrosu ve eğitim gücüyle hizmet verdiği kaydedildi. Yenilenen çehresi, yapısal iç ve dış estetiği, sportif etkinlikleri, Fatih Projesi Fiber İnternet imkanıyla okul içerisinde verimli bir eğitim hizmeti sunularak, öğrencilerin bilinçli, eğitimli, kültürlü ve ahlaken de kendini yetiştirmiş bireyler olarak hayata hazırlanmaları hedeflediğinin altı çizildi. Genç imamlardan oluşan heyet, Okul Müdürü Mehmet Gevrek, Müdür Yardımcısı Mehmet Bulduk ile de görüştü, okul hakkında bilgi aldı. 

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