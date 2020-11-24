Müftülükten ziyaret

Küçükeynelli Köyü'nün münhal bulunduğunu belirten Müftü Kayış, ‘’Sorgun Müftülüğü olarak münhal bulunan köylere her hafta Cuma Namazı için kaymakamlık oluru ile imam görevlendirmesi yapıyoruz. Ayrıca cenaze için de, münhal bulunan köylere bir imam arkadaşımızı görevlendirdik. Küçükeynelli Köyümüze de Kayakışla Köyü İmam'ı Mehmet Can'ı görevlendirdik. Amacımız vatandaşlarımızın dini vecibelerinin aksamamasıdır'' dedi. Külhüyük Köyü'nde kıldırdığı Öğle namazının ardından cenazeye katılan Müftü Mustafa Kayış, cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defnedilmesinin ardından köylülerle bir süre sohbet eden Müftü Kayış, cenaze yakınlarına başsağlığı temennisini iletti.