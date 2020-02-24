Müftülükten yardım

Yozgat Bilal Şahin Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını savaş mağduru İdlib’deki ailelere ulaştırmak üzere Yozgat İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik’e teslim etti. ‘İdlib için yolun iyilik olsun Yozgat’ yardım kampanyasının 20 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini dile getiren Müftü Salih Sezik, yardımda bulunan öğrencilere ve tüm Yozgat halkına teşekkür etti. Öte yandan, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi iş birliği ile ‘Şimdi Yaraları Sarma Zamanı’ yardım kampanyasında hayırseverlerin desteği ile hazırlanan yardım tırları Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, “Elazığ ve Malatya illerinde deprem yaşandı. Deprem yerinde hissedilen acının sadece orada değil burada da hissedilmesi kardeşliğin bir göstergesidir. Yozgat halkımız başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına büyük bir destek vererek bir kez daha kardeş olmanın gerekliliğini yerine getirmiştir. Başta hayır sahipler olmak üzere bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.