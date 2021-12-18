Müftülükten sohbet programı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Yozgat Bozok Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sohbet programında buluştu. Bozok KYK yurdunda gerçekleştirilen sohbet programına Bozok KYK Yurt Müdürü Volkan Arısoy, Manevi Rehber Asım Çalışkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Müftü Gülden, iman ve inancımızı taklidi olmaktan çıkarıp, tahkiki seviyesine çıkarmanın tek yolunun, mevcut inanç ve bilgilerin kaynağından okuyup, öğrenmenin önemine dikkat çekti. Müftü Gülden, ‘’Bu bağlamda herkese farz olan temel ilmihal bilgilerinin güvenilir bir ilmihal kitabından okunup öğrenilmesi, Kur’an-ı Kerimin tefsirli bir mealinin baştan sona okunması ve Hz. Peygamberin hadis ve sünnetlerinin okunup, öğrenilmesi önemlidir’’ dedi. Müftü Gülden, üniversite yıllarının okunan bölüm dışında çeşitli alanlardaki kazanımları elde etmek içinde önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, devletin sağladığı yurt imkanlarının bu anlamda her türlü desteği sunduğunun altını çizdi. İl Müftü Yardımcısı M. Akif Karabulut da KYK Ahmet Efendi Yurdunda gençlerle bir araya geldi. Bu arada, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, 2022 yılı 1. Dönem Vaaz Programı, site sohbetleri, kadınlara ve erkeklere yönelik sohbetler ile alo fetva ve takrir dersleri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu, 2022 yılı yol haritası belirlendi.