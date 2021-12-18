Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Müftülükten sohbet programı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda sohbet toplantıları devam ediyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:50
Müftülükten sohbet programı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Yozgat Bozok Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sohbet programında buluştu. Bozok KYK yurdunda gerçekleştirilen sohbet programına Bozok KYK Yurt Müdürü Volkan Arısoy, Manevi Rehber Asım Çalışkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Müftü Gülden, iman ve inancımızı taklidi olmaktan çıkarıp, tahkiki seviyesine çıkarmanın tek yolunun, mevcut inanç ve bilgilerin kaynağından okuyup, öğrenmenin önemine dikkat çekti. Müftü Gülden, ‘’Bu bağlamda herkese farz olan temel ilmihal bilgilerinin güvenilir bir ilmihal kitabından okunup öğrenilmesi, Kur’an-ı Kerimin tefsirli bir mealinin baştan sona okunması ve Hz. Peygamberin hadis ve sünnetlerinin okunup, öğrenilmesi önemlidir’’ dedi. Müftü Gülden, üniversite yıllarının okunan bölüm dışında çeşitli alanlardaki kazanımları elde etmek içinde önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, devletin sağladığı yurt imkanlarının bu anlamda her türlü desteği sunduğunun altını çizdi. İl Müftü Yardımcısı M. Akif Karabulut da KYK Ahmet Efendi Yurdunda gençlerle bir araya geldi. Bu arada, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, 2022 yılı 1. Dönem Vaaz Programı, site sohbetleri, kadınlara ve erkeklere yönelik sohbetler ile alo fetva ve takrir dersleri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu, 2022 yılı yol haritası belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Müftülükten Sohbet ProgramıYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberİlMüftüsüAliGüldenProgramSohbetToplantılarıKykYurtlaröğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP’li Durmaz’ın acı günü
MHP’li Durmaz’ın acı günü
Yardım Kampanyası
Yardım Kampanyası
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Gıda denetimi yapıldı
Gıda denetimi yapıldı
iHALESi YAPILACAK
iHALESi YAPILACAK
AVRUPA’YA SOMON iHRACI
AVRUPA’YA SOMON iHRACI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim