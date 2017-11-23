-Müftülükten seminer

Büyük Sinemada gerçekleşen seminere, Yozgat’ta görev yapan din görevlisi, kuran kursu öğreticisi ve diğer kurum personelleri katıldı.

Seminerde din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen uzmanlar, din görevlilerine çeşitli konularda bilgiler aktardı.

Program öncesi kürsüye gelen İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, dinin doğru anlatılması için usul ve esasların doğru bilinmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Bu doğrultuda İl Müftülüğü olarak hizmet içi eğitim ve seminerlere ciddi önem verdiklerini belirten Karadavut, “Görev yaptığınız yerlerde, yaptığınız iş ile ilgili yeterli doygunluğa ulaşamamış iseniz, muhataplarınıza da bir şey verme şansınız yoktur. Bu eğitim ve çalışmalar bu açıdan önemlidir” dedi.

İsmail Karadavut’un yaptığı bilgilendirme ve duyuruların ardından hizmet içi seminere geçildi.

