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Müftülükten iftarlık

Yozgat İl Müftülüğü tarafından iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıldı.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:18
Müftülükten iftarlık

Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından Muslubelen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında iftar vakti araçlarıyla seyahat eden yolculara İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde daire ve vakıf personelleri iftar saatinde iftariyelik dağıtımı yaptı. İftara dakikalar kala gerçekleştirilen kumanya dağıtımı ile sürprizi yaşayan yolcular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. Kumanya dağıtımı sonrasında Müftü Gülden personeli polis noktasında görev yapan emniyet güçleriyle birlikte oruçlarını açtı.

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