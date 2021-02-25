Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1483
ALTIN
415.068
DOLAR
7.1840
STERLİN
10.1793
EURO
8.7485

Müftülükten İdlib'e yardım

SORGUN İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 16 briket ev yaptırıldı.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:40
Müftülükten İdlib'e yardım

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, gazetecilere, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de zor şartlar altında çadırlarda yaşayan savaş mağdurları için "Kardeşlerimize Sıcak Bir Yuva" kampanyası başlattıklarını söyledi. Kampanya kapsamında İdlib'de briket evler inşa ettirilerek, savaş mağdurlarının, daha sıcak bir yuvada yaşamalarının hedeflendiğini belirten Kayış, "Kampanyaya öncelikle Sorgun Müftülüğü personeli büyük bir destek sağladı. Şimdiye kadar 96 bin 760 lira toplandı, bir briket ev 6 bin lira tutuyor. Toplanan para da 16 adet briket ev yaptırdık" dedi.  Kayış, kampanyanın sürdüğünü, toplanacak yardımlarla yeni evler yapılacağını ifade ederek, yardım yapanlara teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Müftülükten İdlibe Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bal üretimine orman desteği
Bal üretimine orman desteği
KISA FiLMLE TASARRUF
KISA FiLMLE TASARRUF
Yaban hayvanları için doğaya yem
Yaban hayvanları için doğaya yem
Ahşaba hayat veriyor
Ahşaba hayat veriyor
İletişim hızı artırılıyor
İletişim hızı artırılıyor
TARiHi YAPIYA RESTORE
TARiHi YAPIYA RESTORE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim