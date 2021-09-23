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Müftülükten esnaf ziyareti

Yozgat İl Müftülüğü Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu, kitaplar hediye etti.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:16
Müftülükten esnaf ziyareti

Yozgat İl Müftülüğünden Din Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Yılmaz, Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu, Din Görevlisi Osman Taşçı, Yozgat Merkezde esnaf ziyareti yaptı. Şube Müdürü Yılmaz, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahiliğin, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu aktardı. Yılmaz, bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, ‘’Kardeşlik anlamına gelen Ahilik, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturudur. Ahi, vicdanıyla davranan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartıya çok dikkat eden, hak gözeten, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır’’ dedi. 

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