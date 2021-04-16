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Müftülükten destek

YENİFAKILI İlçesinde ikamet eden Kırgız Türklerinin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerine yönelik hazırlanan proje kapsamında tesis edilmesi planlanan ‘Kırgız Kültür Çarşı’ ile ilgili çalışmalara ilçe müftülüğü de destek verdi.

16 Nisan 2021 Cuma 00:37
Müftülükten destek

Kurulum çalışmaları devam eden Kırgız Kültür ve Halı Dokuma Atölyesine teknik ve mesleki destek sağlayan İlçe Müftülüğü tarafından, gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirilen personel kurulum çalışmalarında fiilen görev aldı. Yenifakılı İlçe Müftüsü Cuma Yanar, ‘’İlçemize yapılan bu projede katkı sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Rabbimden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Yenifakılı Kırgız Kültür Derneği tarafından, Yenifakılı Belediyesi ve Yenifakılı Kaymakamlığının desteği ile ortaklaşa yürütülen proje hayata geçtiğinde ilçe ekonomisinde ve ticaretinde hareketlilik bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Müftülükten Destek
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