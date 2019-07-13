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Müftülükten değerlendirme

ŞEFAATLİ Müftüsü Abdullah Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen, aylık personel toplantısında, müftülük tarafından gerçekleştirilen etkinlikler değerlendirilip, yapılacak yeni etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Müftülükten değerlendirme

ŞEFAATLİ Müftüsü Abdullah Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen, aylık personel toplantısında, müftülük tarafından gerçekleştirilen etkinlikler değerlendirilip, yapılacak yeni etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Müftülükten değerlendirme

Toplantı öncesinde, Şehitlerimizin ruhları için Hatm-i Şerif ve Duası yapıldı. 15 Temmuz programı, Yaz Kuran Kursları Genel değerlendirmesi, Vekaletle Kurban Kesim Organizesi, Hacıların Uğurlanması, İmam Hatip Okulları için öğrenci temini için gayret edilmesi, Diyanet Gençlik Merkezleri’nin aktif hale getirilmesi, Camiler, Şadırvanlar, Namaz öncesi Cemaate Kur’an-ı Kerim tilaveti, Meal, İlmihal, Hadis-i Şerifler okunması, Cumalarda vaaz konusu, Kitap Okuma, Öğrenim seviyelerinin yükseltilmesi konuları toplantıda ele alındı. 

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