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Müftülükte inceleme

DİYANET İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Yozgat’ta yapılan ve yapımı devam eden mekanlarda incelemelerde bulundu.

Müftülükte inceleme

DİYANET İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Yozgat’ta yapılan ve yapımı devam eden mekanlarda incelemelerde bulundu.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Müftülükte inceleme

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, Genel Müdür Bekiroğlu’na eşlik etti.
Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Yurdu, Jandarma Alay Komutanlığı içinde bulunan yapımı bitmek üzere olan Şehitler Caminde incelemelerde bulunuldu.
Yozgat İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, makamında ziyaret edildi, cami inşaatı gezildi.
Daha sonra Kampüs yerleşkesinde bulunan ve 100 kişi kapasiteli erkek Hafız Kur’an Kursu inşaatı başlatılacak olan arsa incelendi.
Bilal Şahin Kulliyesi yerleşkesindeki 100 kişilik Kız Kur’an Kursu yapılacak arsa gezildi.
Bekiroğlu ve Sezik, yapımı tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Eğitim Merkezinde detaylı incelemelerde bulundu.

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