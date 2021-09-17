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Müftülük maaş protokolü

Türkiye Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi ile Yozgat İl Müftülüğü arasında maaş protokolü imzalandı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:32
Müftülük maaş protokolü

Bu protokol sayesinde Yozgat İl Müftülüğü ’nün 320 görevlisi, maaşlarını Türkiye Finans üzerinden temin edebilecek ve Türkiye Finans’ın ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek. Yapılan yazılı açıklamada, Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, Türkiye’nin gelişimine katkı sunmak amacıyla farklı meslek grupları ve iş örgütleri ile güç birliği yapmaya devam ettiği kaydedildi. Son olarak kamu personeline destek olmak amacıyla Yozgat İl Müftülüğü ile yazılı bir protokol imzalayan Türkiye Finans, müftülük çalışanlarının maaşlarını Yozgat Şubesi üzerinden verecek. Ayrıca müftülük çalışanları Türkiye Finans Katılım Bankasının avantajlı ürün ve hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilecek. Türkiye Finans ve Yozgat İl Müftülüğü arasında gerçekleşen protokol, 15 Eylül’den itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak. Banka, Yozgat İl Müftülüğünün 320 çalışanına, internet ve mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerde ücretsiz EFT ve havale imkânı tanırken müftülük çalışanlarının avantajlı kâr payı oranları ve finansman olanaklarından faydalanmalarını sağlayacak.

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