Müftülük devrede

ÇANDIR ilçe Müftülüğünde görevli personel, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çandır İlçesinde de Sosyal Vefa Destek Gruplarında görev alarak, 65 yaş ve üstü büyükler ile engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Evde kalmak zorunda kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı olan din görevlileri, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte görev bilinciyle hareket ederek, vatandaşlara evde kalmaları için nasihatlerde da bulunuyor. Din görevlileri, devletin vatandaşa uzanan şefkat eli, camide ezan, salâ ve dualarıyla cami dışında da, Sosyal Vefa Destek Gruplarında vatandaşlara hizmete devam ediyor.