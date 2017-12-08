Müftülere nikah eğitimi

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Naci Avşar tarafından, il ve ilçe müftülerinin katılımıyla verilen eğitim 2 gün sürecek. Eğitim konusunda bilgi veren Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Naci Avşar, 3 Kasım 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan 7039 sayılı kanun ile il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi verildiğini söyledi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gelen 17 Kasım 2017 tarihli talimat üzerine müftülere bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Avşar, “İl ve ilçe müftülerine, evlendirme memurluğu uygulamaları konusunda eğitim verilecek. Müftülerimiz bu eğitimden sonra nikah kıya bilecekler. Bu eğitimler içerisinde, evlenme müracaatından, evlenme engellerine kadar her konuyu anlatıyoruz. Evlenme işlemleri bittikten sonra, nüfusa tescil işlemleri de anlatılıyor” dedi. Eğitim programına katılan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ise yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının müftülere verdiği nikah kıyma yetki devrine istinaden, konu ile ilgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından verilen eğitime katıldıklarını belirterek, “Eğitimde nikah kıyma yetkisi ve mevzuatla ilgili bilgileri verecekler. Bizde bu çerçevede bugün burada bulunuyoruz. Artık il ve ilçe müftülüklerine de İçişleri Bakanlığınca bu yetki verildi. Resmi Gazete’de yayımlandı. Biz de bu mevzuatı öğrendikten sonra, vatandaşlarımızın bu konuda talebi olursa nikahları kıyacağız” diye konuştu.