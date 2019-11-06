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Müftüler toplandı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Müftüleri toplantısı Çekerek Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Müftüler toplandı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Müftüleri toplantısı Çekerek Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Müftüler toplandı

İl Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu, Aybaba Tuğba Yurtlu ile birlikte İlçe Müftüleri katıldı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacına yönelik müzakereler yapıldı. 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri görüşüldü, özel vaaz ve irşat programları,  sabah namazı buluşmaları, etkili din görevlisi eğitim ve gelişim semineri ele alındı. Fidan dikimi kampanyasında aktif rol alınması, cami ziyaretleri, Kur’an kursu denetimleri, Cami ve Kur’an kursu görevlilerinin cami ve kurs dışı faaliyetleri, Perşembe günleri merkez ve köy ziyaretleri, Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetlerinin değerlendirilmesi de yapıldı. İl Müftüsü Sezik, toplantının sonunda Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal’ı makamında ziyaret etti. Sonrasında Aydıncık Müftülüğünü ziyaret eden Sezik, görevlerine yeni atanan Müftü Hamza Gökçe’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Müftüler Toplandı
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