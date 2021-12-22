Müftüler toplandı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında her ay düzenli olarak bir ilçede gerçekleştirilen, İlçe Müftüleri Toplantısı bu kez Yozgat Merkez Nohutlu Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat da toplantıya katılarak, ‘’Din hizmetinde bulunan görevlilerimizin toplumun her kesimini kucaklamasını ve bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Din görevlileri, hikmet ve güzel öğütle İslam’ın güzelliklerini topluma hatırlatmak, aktarmak, tebliğ etmek ve öğretmekle görevlidir’’ dedi.