Müftüden ziyaret

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Müftü Sezik ziyaretlerinde, yeni gelişmeleri değerlendirip, uygulanacak proje, yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Müftü Sezik, Kur’an kurslarına rehberlik etmek, vekâletle kurban çalışmalarını yerinde incelemek, verimliliği artırmak amacıyla yürüttüğü ilçe ziyaretleri kapsamında Kadışehri ilçesine gitti. İl Müftüsü Salih Sezik, Kadışehri Müftülüğünü ziyaret etti, ilçe Müftülüğüne vekâlet eden Müftü Yasin Baykal’dan yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Müftü Sezik, daha sonra Halıköy Beldesi Yoncalık Mahallesi’nde yapımı devam eden camiyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi edindi.