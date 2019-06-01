Müftüden projeye destek

Şirketin Yozgat İl Müdürü Edip Teoman, şirket öncülüğünde Sivas, Tokat ve Yozgat’ta devam eden ‘Askıda Ekmek’ projesine başladığı günden bu yana destek veren Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’i ziyaret ederek, ildeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirket olarak ilk hedeflerinin 2,5 milyon ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında aracı olmak olduğunu hatırlatan Yozgat İl Müdürü Teoman, bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının 850 bini bulduğunu kaydetti. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de, Ramazan ayı dolayısıyla kampanyanın daha büyük bir anlam kazandığını belirterek kampanyaya destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl Ramazan ayı temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘İnfak’ olarak belirlendiğini hatırlatan Sezik, infakın insanları birleştireceğine inandıklarını dile getirerek inananların kendilerinde ‘fazla olanı’ ihtiyacı olanlarla paylaşması gerektiğine dikkat çekti.