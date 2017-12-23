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Müftü ziyaret etti

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, 4-6 yaş Kur’an Kurslarını ziyaretini sürdürdü.

Müftü ziyaret etti

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, 4-6 yaş Kur’an Kurslarını ziyaretini sürdürdü.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Müftü ziyaret etti

Müftü Sezik, Sorgun İlçe Müftülüğünü ziyaret ettikten sonra, İlçe Müftüsü Hasan Görer ile birlikte 4-6 yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti.
Kurs binasını gezen Müftü Sezik, daha sonra minik öğrencilerle sohbet etti.

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