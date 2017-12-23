Müftü ziyaret etti

Müftü Sezik, Sorgun İlçe Müftülüğünü ziyaret ettikten sonra, İlçe Müftüsü Hasan Görer ile birlikte 4-6 yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Kurs binasını gezen Müftü Sezik, daha sonra minik öğrencilerle sohbet etti.