-Müftü Sezik’ten ziyaret turu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ile birlikte önce Engelliler Derneği’ni ziyaret etti, daha sonra da Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.