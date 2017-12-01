-Müftü Sezik’ten ziyaret turu

Sezik, engelli vatandaşlarla muhabbet ederek, sıkıntılarının giderilmesi hususunda yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.
Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte Yozgat İl Müftümüz Salih Sezik'i makamında ziyaret etti.
Sezik, engelli vatandaşlarla muhabbet ederek, sıkıntılarının giderilmesi hususunda yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.
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