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-Müftü Sezik’ten ziyaret turu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ile birlikte önce Engelliler Derneği’ni ziyaret etti, daha sonra da Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

-Müftü Sezik’ten ziyaret turu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ile birlikte önce Engelliler Derneği’ni ziyaret etti, daha sonra da Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

01 Aralık 2017 Cuma 07:05
27 Okunma
-Müftü Sezik’ten ziyaret turu

Sezik, engelli vatandaşlarla muhabbet ederek, sıkıntılarının giderilmesi hususunda yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.
Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte Yozgat İl Müftümüz Salih Sezik'i makamında ziyaret etti.

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