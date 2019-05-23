Müftü Sezik, sohbet etti

Şefaatli ilçesini ziyaret eden Müftü Sezik, öğle namazı öncesi Yeşilyurt Camiinde cemaat ile sohbet etti, okunan hatimlerin, Yasin'lerin duasını yapıp, namaz kıldırdı. Müftü Sezik, gençlere ve gençliğe sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, ‘’Hafızlar yetiştirmeliyiz, geleceğimizin alimlerini mutlaka yetiştirmeliyiz. Kur’an Kurslarımıza sahip çıkmalı, milli ve manevi değerlerimize sahip nesiller yetiştirmeliyiz’’ dedi. Müftü Sezik’in cami cemaatiyle sohbeti öncesinde Bilal şahin Kur’an Kursu öğrencileri Kur’an okudu, salavatlar eşliğinde kasideler söyledi.