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Müftü Sezik, öğrencilerle buluştu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Bozok Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile bir araya geldi.

Müftü Sezik, öğrencilerle buluştu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Bozok Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile bir araya geldi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
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Müftü Sezik, öğrencilerle buluştu

Cihannüma Öğrenci Topluluğu ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi programına, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii İmamı Cemal Şahiner’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in söyleşisi ile devam etti. Sezik, veladetiyle insanlığa kurtuluş müjdesi getiren, insanı ve insani değerleri yükselten, ahlaki erdemleri yaşayarak öğreten sevgili peygamberimizin dünya görüşü ve hayatındaki örnek davranışları hakkında bilgiler verdi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplandırmasıyla söyleşi programı sona erdi.

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