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Müftü Sezik Mesaj yayınladı

Yozgat il Müftüsü Salih Sezik, Kurban Bayramı mesajında, bayramın yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı günler olduğunu söyledi.

31 Temmuz 2020 Cuma 00:32
Müftü Sezik Mesaj yayınladı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, kurban kesiminde İslami ve insani olarak kurbanlıklara güzel davranılması, özellikle maske, mesafe, temizlik ve çevre sağlığı kurallarına uyulması kurban kesecek veya kestirecek vatandaşların her birinin ayrı ayrı sorumluluklarının olduğunun unutulmamasını istedi.
 ‘’Teslimiyetin, tevekkülün, sadakatin, sabrın, toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, paylaşmanın, kaynaşmanın, yakınlaşmanın ve yaklaşmanın yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmak üzereyiz. Kurban Bayramı birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı günlerdir’’ dedi.
Müftü Sezik, bayramların, sevinç ve neşe günleri olduğu gibi, sevme ve sevindirme günleri olduğunun da altını çizdi. Müftü Sezik, ‘’Yüce dinimiz, böyle mübarek günlerde beraber gülmeyi, sıkıntıları beraber paylaşmayı, birlik ve beraberlik halinde olmayı emrediyor. İçtimai yardımlaşmanın, karşılıklı sevgi ve saygının en güzel örnekleri bu günlerde görülür. Bizler kendimizden başlayarak, sevgiyi saygıyı, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın gayreti içerisinde olacağız. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini verelim. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri, yoksulları hatırlamalı, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok merhametli davranmalı, bayramı bayram gibi yapabilmek ve yaşatabilmek amacıyla paylaşmaya önem vermeliyiz. En yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmalıyız’’ diye konuştu.
Müftü Sezik mesajını, ‘’Bu vesileyle, başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin ve tüm insanlığın Kurban Bayramını tebrik ediyor; milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve mutluluk içinde daha nice bayramlara kavuşmamız temennisiyle, bu bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah (cc)’tan niyaz ediyorum” ifadeleriyle tamamladı.

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Müftü Sezik Mesaj Yayınladı
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