Müftü Sezik, akademisyenleri ağırladı

İl Müftüsü Salih Sezik, akademisyenlerle Mevlid-i Nebi’de yapılacak programlar hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Sezik, “İki şey bir araya geldiğinde bilgi akışı başlar. Bu öğrenci ve hocadır. Hoca ve öğrenci arasındaki alışverişin kalitesi çok önemlidir. Öğrencilerimizin daha çok isteyen ve araştıran olması gerekiyor. Nitekim hocalarımız öğrencilerin isteklerinizi karşılamayı kendilerine görev saymıştır. Değerli akademisyenlerimiz öğrencilere bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda bir yol çizer. Ancak önemli olan bilginin bilince ulaşmasıdır. Bu konuda en önemli beslenme aracı okumaktır” dedi.