Müftü incelemelerde bulundu

Yozgat’ta göreve başladıktan sonra merkez, ilçe,, belde ve köyleri ziyaret edip, cemaatle buluşan Müftü Sezik, merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde yapımı devam eden Cami Lojmanı inşaatında incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Müftü Sezik, daha sonra köy camiinde cemaatle birlikte namaz kıldı, sonrasında da sohbet etti.

Sezik, ‘evlilik yaşı’ ile ilgili vaaz verdi.