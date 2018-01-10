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Müftü incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Zeki, Cihanpaşa, köyünde incelemelerde bulunup, cami cemaatiyle sohbet etti.

Müftü incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Zeki, Cihanpaşa, köyünde incelemelerde bulunup, cami cemaatiyle sohbet etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Müftü incelemelerde bulundu

Yozgat’ta göreve başladıktan sonra merkez, ilçe,, belde ve köyleri ziyaret edip, cemaatle buluşan Müftü Sezik, merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde yapımı devam eden Cami Lojmanı inşaatında incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Müftü Sezik, daha sonra köy camiinde cemaatle birlikte namaz kıldı, sonrasında da sohbet etti.
Sezik, ‘evlilik yaşı’ ile ilgili vaaz verdi.

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