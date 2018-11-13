Müftü ilk resmi nikahı kıydı

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Seyit ve Amine Bozkurt çiftinin resmi nikahını kıydı. Müftülük Hizmet binasındaki Nikah Törenine evlendirme dosyası ve nikah memurlarının giydiği cübbe ile gelen Müftü Sezik, ailenin ve evliliğin önemine işaret etti, genç çifte evlilik işlemleriyle ilgili yönetmelik metnini okudu. Şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini soran Müftü Sezik, gelin ve damattan 'Evet' yanıtı aldı, ardından çiftin nikahını kıydı. Müftü Sezik, evlilik cüzdanını geline takdim etti, genç çifte Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı ‘Ailem Seti, Kuran'ı Kerim ve İslam İlmihali’ hediye etti. Müftü Sezik, nikah kıymanın heyecanını yaşadıklarını, genç çifti evlilik konusunda uyardıklarını belirterek, "Genç çiftimizin resmi nikahını kıyıyoruz. Biz bu nikahı kıyarken aynı zamanda İslam'a göre evliliğin önemi, karı koca arasındaki karşılıklı vazife, evliliğin devamı ile ilgili yapılması gerekenleri de onlara anlatıyoruz” dedi.

Çifte tavsiyelerde bulunan Sezik, “Eşinizi önemsediğinizi ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yok. Gün içinde yapacağınız iltifatlar, güzel sözler ona kendini özel hissettirecektir. İyi dinleyici olun. İyi evliliğin yolu iyi iletişimden geçer. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin. Söylemek istediğinizi dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde ifade edin" diye konuştu.

Artık nüfus idareleri ve belediyelerin yanında müftülerinde ilçelerinde ve illerinde nikah kıyabildiklerini hatırlatan Sezik, "Biz müftüler nikahı, kanunda bize verilen yetkiye dayanarak yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Seyit ve Amine Bozkurt çifti ise müftülük nikahını tercih ettikleri için duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.