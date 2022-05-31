Müftü Gülden bilgilendirdi

İl Müftülüğü salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Müftü Gülden, 7 Haziran tarihinde başlayacak olan hac yolculuğu öncesinde Yozgat’ta 1-3 Haziran tarihleri arasında hacca gidecek vatandaşlara yönelik ‘Hacı Hazırlık Semineri’ vereceklerini söyledi. Gülden, 2022 yılı hac organizasyonunda Yozgat’ta hacca gidecek olan vatandaşları bu yolculuğa hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, bu yolculuğu hayatlarında manevi bir milat haline dönüştürmek ve hac organizasyonunda karşılaşılacak problemleri en aza indirmek için Bilal Şahin Cami’nde eğitim semineri verileceğini belirtti. Hac ibadetinin 2 yıl aradan sonra bu sene tekrar icra edileceğine vurgu yapan Gülden, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac görüşmeleri bağlamında Suudi Arabistan’a yetkililerin gittiğini dile getirdi. Orada yapılan görüşmeler sonrası yüzde 50 oranında bir kontenjan bilgisiyle döndüklerini anlatan Gülden, ‘’Buda yaklaşık 38 bin kişi gibi bir rakama tekabül etti. Geçmiş yıllardaki ülkemizden giden hacı sayısıyla mukayese edildiğinde yüzde 50’lik bir rakam idi. O yüzde 50 ile ilgilide bu sene ekstra bir şart geldi. 65 yaş üstünün hacca kabul edilmeyeceği ile ilgili Suudi Arabistan birimleri diğer hacca gelecek ülke yetkilileriyle bu bilgiyi paylaştılar. Dolayısıyla aslında ülkemizde de hacca gitme iradesini ortaya koyanların ağırlıklı bölümü de aslında 65 yaş ve üstüne tekabül eden bir grubu teşkil ediyor. Bu önümüze şunu getirdi. 65 yaş altını götüreceksiniz. Oda önümüze bir fırsat sundu. Nasıl fırsat? Ortada bir yığılmışlık var. Zaten çekilmiş bir kura, hacca gitmesi gerekirken bu ibadeti ifa edilemeyen, hak elde eden bir grup var. Onlar gidecek. Ama 65 yaş altı sınırının getirilmiş olması bir önceki yıllarda kura çekilip hacca gitme hazırlığı içerisinde olup da son dakikada gitme noktasında engel çıkan hacılarımız bizim bu yüzde 50’lik grup içerisinde 65 yaş altı kitle açısından bakıldığında oradan gelenlerin hacca gitme oranları bize tanınmış kontenjanı doldurma noktasına gelmedi. Dolayısıyla ek kontenjanlar yoluyla kurada çıkmayanlar, sıralamada olanlar devreye girdi. Bu kitleyle beraber ilimizde bu sene 262 kişilik bir hacı planlaması yapıldı. Hac komisyonumuzun geçmiş yıllarda aldığı kararlara göre yüzde 60 yüzde 40 oranında bir hacca götürme oranı vardı. Başkanlığımız yüzde 60, şirketler yüzde 40 oranında idi. Bu sene geçmiş yıllardaki şirketlerin bu mali anlamdaki daralmaları da dikkate alınarak yüzde 50 yüzde 50 şeklinde uygulanmaya karar verildi. Biz ilimizde bu sene 262 kişinin 131 bizden 131’ide sivil şirketler kanalıyla inşallah hacılarımızı Suudi Arabistan’a götürecekler. Tabi vatandaşımızın büyük teveccühü önce başkanlığımıza oldu. Bizim sıralamalarımız önce doldu. Daha sonra şirketlerde kendilerine tahsis edilen o 131 kişilik grubu tamamlamış oldular. Ağırlıklı olarak ayın 3’ünden itibaren hem görevli bazında hem de kafile bazında hareketler artık Suudi Arabistan’a doğru başlamış olacak. Müftülüğümüzden de camideki görevlilerimizden de bu anlamda her türlü kademede hacda hizmet edecek arkadaşlarımız belirlenmiş oldu. Bu anlamda ilimizde hizmet etmek üzere giden çok farklı unvanda arkadaşlarımız var. Haclarımıza hizmet edilecek her alanla ilgili görevlendirmeler ilimizden de belirlenen arkadaşlarımız çerçevesinde yapıldı. Onların hareketleri de yavaş yavaş ilimizden ayrılacak. Dolayısıyla ilimizde Bilal Şahin caminde ayın 1 ile 3’ü arasında 7’sinde hac yolculuğuna çıkacak hacılarımızla ilgili biz burada bir bilgilendirme semineri yapacağız. Hem bu sene yeni çıkmış şartlar konusunda onlara yapmamız gereken hatırlatmaları yapacağız. Hem de bu vatandaşlarımızın tamamı bu yolculuğu ilk yapan kişilerden oluşmuş olması, belki içinde tecrübe bazında umreye gitmiş olanlar vardır ama hac yolculuğunu ilk defa ifa edecekleri için umre ile hac arasında bu anlamda ciddi bir farklılıkta var, ibadeti şartlar açısında farklılık var. Hac hazırlığından başlamak üzere orada biz bu ibadeti ifa edilirken dikkatli dinlemeleri halinde, dinlenilenin iyi muhafaza edilmesi halinde belki bir kafile görevlisini de ihtiyaç hissetmeyecek şekilde baştan itibaren ciddi bir hac yolcuğu bilgilendirmesi yapacağız. O bilgiler cemaatimiz tarafından dikkatli dinlenip takip edilip o bilgiyle beraber hacca gidilmesi halinde ve kendilerine görevlendirilmiş kafile başkanı ve grup hocaları da dinlenilmek suretiyle, bu sene yaş olarak 65 yaşın altında gideceklerde hesaba katıldığında orada rahat bir hac sürecinin olacağını ümit ediyoruz'' dedi. Rabia Şahin