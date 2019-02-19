Müftü Gençlerle Buluştu

Sarıkaya’da gençlere ‘İslam ve Gençlik’ konulu konferans veren Sezik, gençlik döneminin insan hayatında en önemli ve kritik durak olduğunu belirtti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve zararlı maddelerden korunması gerektiğini de belirten Salih Sezik, İslam dinine göre, gençlerin nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğini de anlattı. Konferans, gençlerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.