Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101729
ALTIN
225.905
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8474
EURO
5.9989

Müftü Gençlerle Buluştu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik gençlerle bir araya geldi. İl Müftüsü Salih Sezik,  Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Müftü Gençlerle Buluştu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik gençlerle bir araya geldi. İl Müftüsü Salih Sezik,  Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
8 Okunma
Müftü Gençlerle Buluştu

Sarıkaya’da gençlere ‘İslam ve Gençlik’ konulu konferans veren Sezik, gençlik döneminin insan hayatında en önemli ve kritik durak olduğunu belirtti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve zararlı maddelerden korunması gerektiğini de belirten Salih Sezik, İslam dinine göre, gençlerin nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğini de anlattı. Konferans, gençlerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saraykent’te Toplu Sözleşme
Saraykent’te Toplu Sözleşme
İlker güven tazeledi
İlker güven tazeledi
Oktay, Karargah açacak
Oktay, Karargah açacak
TARiHi DOKUYA KORUMA
TARiHi DOKUYA KORUMA
Dursun yönetimini tanıttı
Dursun yönetimini tanıttı
Canpolat’tan Yozgat’a selam
Canpolat’tan Yozgat’a selam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim