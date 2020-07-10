Müftü bilgilendirdi

ŞEFAATLİ İlçe Müftüsü Nazım Haksever, İlçe Vaizi Sinan Şen ile birlikte köyleri ziyaret ederek, cemaati vekaletle kurban kesimi konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.

Müftü Haksever, 2020 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında sosyal medyadan bilgilendirmede de bulundu. Haksever, öğle namazı eda ettikten sonra cami içerisinde hoş sohbet icra etti, bilgilendirmelerde bulundu.