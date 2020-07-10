Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115794
ALTIN
397.879
DOLAR
6.8591
STERLİN
8.6503
EURO
7.7441

Müftü bilgilendirdi

Şefaatli Müftüsü, köylüleri vekaletle kurban kesimi konusunda bilgilendirdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:23
Müftü bilgilendirdi

ŞEFAATLİ İlçe Müftüsü Nazım Haksever, İlçe Vaizi Sinan Şen ile birlikte köyleri ziyaret ederek, cemaati vekaletle kurban kesimi konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.
Müftü Haksever, 2020 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında sosyal medyadan bilgilendirmede de bulundu. Haksever, öğle namazı eda ettikten sonra cami içerisinde hoş sohbet icra etti, bilgilendirmelerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Müftü Bilgilendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zarar tespiti yapılıyor
Zarar tespiti yapılıyor
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Atölyeler hazır
Atölyeler hazır
Başer, Baro yasasını anlattı
Başer, Baro yasasını anlattı
Kurban Bağışı
Kurban Bağışı
Derelerde temizlik
Derelerde temizlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim