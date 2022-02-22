Müdürler toplantısı yapıldı

Toplam Kalite Yönetimi değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıya İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Şube Müdürü Bahattin Çelik, merkez ve İlçelerin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk kuruluşlarının müdürleri katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Neşeli yapılan hizmetleri değerlendirerek toplumun her kesimine yönelik sunulan hizmetin öneminden bahsetti ve çalışmalar yaptığını vurguladı. Kuruluş Müdürleri yürütmüş oldukları hizmetler hakkında sunumda bulundular. Toplantıda; personelin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aidiyet duygusunun geliştirilmesi, personelin ayrıştırılmadan motive edilmesi, personel eğitimlerine ağırlık verilmesi, İlçelerde meslek odaları, STK ve paydaşlarla ortak çalışmaların ve projelerin hazırlanması, Halka yönelik eğitici programların düzenlenmesi, İl genelinde 3 boyutlu yaya geçidinin uygulanması gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.