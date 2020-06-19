Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112495
ALTIN
380.569
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.5170
EURO
7.6725

Müdürler toplantısı

Okul Müdürleri Cumartesi yapılacak sınav öncesi bir araya geldi.

19 Haziran 2020 Cuma 00:56
Müdürler toplantısı

SORGUN ve Saraykent ilçelerinde hafta sonunda yapılacak olan sınavlar öncesinde Ortaokul Müdürleri yaptıkları toplantılarla, sınavlara yönelik yapılan hazırlıkları değerlendirdi.
20 Haziran 2020 tarihinde cumartesi günü ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak Liselere Yerleştirme Sınavı için Ortaokul Müdürleri ve Şube Müdürlerinın katıldığı toplantıya Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlık etti. Toplantı, Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferansı Salonunda sosyal mesafeye uygun olarak yapıldı. Toplantıda sınav tedbirleri ve yapılacak işler görüşüldü.
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında yapılan toplantıda da, hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesi hazırlıklar değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Müdürler Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihdama yönelik yatırım
İstihdama yönelik yatırım
Ulaşım sorunumuz çözülüyor
Ulaşım sorunumuz çözülüyor
Vali Polat görevine başladı
Vali Polat görevine başladı
Şeker hububat alacak
Şeker hububat alacak
Sendikadan ziyaret
Sendikadan ziyaret
Kuruluş yıldönümü
Kuruluş yıldönümü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim