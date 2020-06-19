Müdürler toplantısı

SORGUN ve Saraykent ilçelerinde hafta sonunda yapılacak olan sınavlar öncesinde Ortaokul Müdürleri yaptıkları toplantılarla, sınavlara yönelik yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

20 Haziran 2020 tarihinde cumartesi günü ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak Liselere Yerleştirme Sınavı için Ortaokul Müdürleri ve Şube Müdürlerinın katıldığı toplantıya Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlık etti. Toplantı, Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferansı Salonunda sosyal mesafeye uygun olarak yapıldı. Toplantıda sınav tedbirleri ve yapılacak işler görüşüldü.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında yapılan toplantıda da, hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesi hazırlıklar değerlendirildi.