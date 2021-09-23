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Müdürler toplanıyor

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce Balıkesir ilinde düzenlenecek seminerde, 81 İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürleri ile merkez teşkilatı personeli bir araya gelerek, güncel mevzuatı değerlendirecek.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:32
Müdürler toplanıyor

 2003 yılında İl Dernekler Müdürlüğü olarak kurulan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile adı ‘İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ şeklinde değiştirilen kurumun üst düzey yetkilileri Balıkesir Ayvalık’ta düzenlenecek bir haftalık hizmet içi eğitim seminerinde bir araya gelecek. Toplantıda, hem güncel mevzuatı değerlendirilecek hem de yeni yapılanma sonrasında göreve gelen personel tanışmış olacak. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun da katılacağı programda, dernek denetim hizmetleri, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularında İl Müdürlerine güncel mevzuat hakkında bilgiler verilecek.

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