Müdürler toplandı

Din Öğretimi Şubesinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin’in de katıldığı toplantıda, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarının son üç yıllık gelişimleri değerlendirildi. Gelecek üç yıla ait planlamalar yapılıp, değerlendirmelerde bulunuldu. Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri, Hafızlık Sınıfları, yaz kursları, Destekleme Yetiştirme Kursları takibi, yabancı uyruklu misafir öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek, aynı zamanda adaptasyon süreci konuları görüşülerek karara bağlandı. Okul Müdürlerinin görüş, öneri ve talepleri alınarak istişarelerde bulunuldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okullarda sevgi dilinin daha fazla etkin hale getirilmesi, akademik bilgilerin davranışa dönüşmesinin hassaten önemine vurgu yaptı, çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.