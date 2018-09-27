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Müdürler toplandı

ÇEKEREK ilçesinde, 2018-2019 eğitim–öğretim yılı birinci dönem Okul Müdürleri toplantısı, Kaymakam Enver Çakır başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul/kurum müdürleri, Şube Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Müdürler toplandı

ÇEKEREK ilçesinde, 2018-2019 eğitim–öğretim yılı birinci dönem Okul Müdürleri toplantısı, Kaymakam Enver Çakır başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul/kurum müdürleri, Şube Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Müdürler toplandı

Kaymakam Çakır, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Çakır, geçen senenin eğitim öğretimde çok verimli geçtiğini hatırlattı, sosyal-kültürel faaliyetlerde etkin bir katılımın olduğunu söyledi. Kaymakam Çakır, sınavlardaki başarının ilçe açısından son derce verimli olduğunu, bu başarıda öğretmenlerin, idarecilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarının çok olduğunu anlattı.

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