Müdürler toplandı

Kaymakam Çakır, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Çakır, geçen senenin eğitim öğretimde çok verimli geçtiğini hatırlattı, sosyal-kültürel faaliyetlerde etkin bir katılımın olduğunu söyledi. Kaymakam Çakır, sınavlardaki başarının ilçe açısından son derce verimli olduğunu, bu başarıda öğretmenlerin, idarecilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarının çok olduğunu anlattı.