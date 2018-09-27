Müdürler toplandı

Kaymakam Çakır, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Çakır, geçen senenin eğitim öğretimde çok verimli geçtiğini hatırlattı, sosyal-kültürel faaliyetlerde etkin bir katılımın olduğunu söyledi. Kaymakam Çakır, sınavlardaki başarının ilçe açısından son derce verimli olduğunu, bu başarıda öğretmenlerin, idarecilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarının çok olduğunu anlattı.
27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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