-Müdürler toplandı  

Okullarda taşımalı eğitim kapsamında dikkat edilmesi gereken hususların da ele alındığı toplantıda, Üniversiteye geçiş sistemindeki son değişiklikler değerlendirildi, yapılacak çalışmalar istişare edildi. Toplantı sonrası Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur ile birlikte 12’inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, üniversiteye geçiş sistemindeki son değişiklikler üzerine konuşma yaptılar. Yoldaş, öğrencilerin sınava hazırlıkta zahmetli bir süreçten geçtiklerini ama gelecekleri için biraz fedakarlık ve özveriyle güzel sonuçlar elde edeceklerine yürekten inandıklarını belirterek, başarı diledi.