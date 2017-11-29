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-Müdürler toplandı  

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, şube müdürleri, lise ve dengi okul müdürleri Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi’nde bir araya gelerek, eğitim konularını değerlendirdi.

-Müdürler toplandı  

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, şube müdürleri, lise ve dengi okul müdürleri Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi’nde bir araya gelerek, eğitim konularını değerlendirdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-Müdürler toplandı  

Okullarda taşımalı eğitim kapsamında dikkat edilmesi gereken hususların da ele alındığı toplantıda, Üniversiteye geçiş sistemindeki son değişiklikler değerlendirildi, yapılacak çalışmalar istişare edildi. Toplantı sonrası Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur ile birlikte 12’inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, üniversiteye geçiş sistemindeki son değişiklikler üzerine konuşma yaptılar. Yoldaş, öğrencilerin sınava hazırlıkta zahmetli bir süreçten geçtiklerini ama gelecekleri için biraz fedakarlık ve özveriyle güzel sonuçlar elde edeceklerine yürekten inandıklarını belirterek, başarı diledi.

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