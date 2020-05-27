Müdürler Toplandı

SORGUN ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ile toplantılar yaparak, eğitimin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, lise müdürleri ile zoom programı üzerinden toplantı yaparak, genel değerlendirme yapıldı. Uzaktan eğitim çalışmaları, öğretmenlerin, öğrencilerin EBA ve TRT eğitim kanallarının kullanımı, son sınıflara yönelik sınavlara yönelik çalışmalar toplantıda ele alındı. Toplantıda, Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışmaları konularının da ele alındığını kaydeden Kaya, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı okul müdürlerini tebrik etti.

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında Barbaros İlkokulu Konferans salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak toplantı yapıldı. Şube Müdürleri ve İlkokul Müdürlerinin katıldığı toplantıda, EBA ve EBA TV'ye öğrencilerin erişimi, yararlanmaları, öğrencilere yönelik uzaktan eğitim faaliyetleri, telafi eğitimi konuları görüşüldü. İlkokul Müdürlerinin soruları yanıtlandı, görüş ve önerileri dinlendi. Sürecin, gerekli tedbirlerin devam ettirilerek en kısa sürede atlatılacağı temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, sürece destek verip, katkı sağlayan okul müdürleri, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

•Seyfettin Sağlam•