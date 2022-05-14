Müdürler Kurulu Toplantısı

Eğitim ve Öğretim dönemine ait çalışmaların gözden geçirilmesi ve iyileştirmesi amacıyla yapılmış olunan Müdürler Kurulu toplantısında; LGS ve YKS’ ye yönelik yürütülen çalışmalar, Halk Eğitimi Merkezi ve okullarımızın yılsonu sergi ve etkinlikleri, Öğretmenevinin faaliyetleri, öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik hizmetleri, okulların fiziki ve teknolojik ihtiyaçları, öğretmen ve yöneticilerin öneri ve beklentileri hakkında bilgiler alınıp gerekli kararlar alındı. Toplantı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul ve kurum müdürlerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. •Haber Merkezi•