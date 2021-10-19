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MUCiZE BiTKi!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülen, ihtisas alanı olan ‘Endüstriyel Kenevir’ ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede başlatılan çalışmaların devam ettiğini, hazırlanan projelerin uygulamaya konulduğunu söyledi.

19 Ekim 2021 Salı 00:47
MUCiZE BiTKi!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Endüstriyel Kenevir alanında ihtisas üniversitesi olmasının sağladığı ayrıcalıklar kapsamında, kenevir alanı ile ilgili sektörlerle görüşmelerin, işbirliği çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karadağ, ihtisas alanıyla ilgili endüstriyel kenevir özelinde Burdur Merkezli faaliyet gösteren Orallar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Oral ve beraberindeki heyet ile işbirliği önerilerini paylaşılarak, fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlattı. Karadağ, Burdur’a yaptıkları ziyarette, kenevirin yaygınlaştırması, endüstriyel yatırımı için araştırma geliştirme çalışmaları yürüten Orallar Grup Şirketinin faaliyetlerini yerinde görme imkanı bulduklarını bildirdi. Karadağ, mucizevi bitki kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edildiğine vurgu yaparak, üniversite bünyesinde tarım, gıda ve yem, tıp, ilaç ve sağlık, tekstil, selüloz, kompozit, biyomalzemeleri, elektronik, makine, enerji, inşaat, yapı malzemeleri, temel bilim teknolojileri, sosyal bilimler mevzuat, pazarlama araştırma gruplarında bilimsel çalışmaların ve projelerin devam ettiği bilgisini verdi. Karadağ, ‘’Bu anlamda üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesine öncülük ediyoruz. Burdur’da Orallar Grup Şirketi tarafından kenevir üzerine yapılan çalışmaları yerinde görmek ve kenevir hasadına katılmak üzere Burdur’a gittik. İhtisas Üniversitesi olarak bilgi paylaşımında bulunmak, sektöre yön vererek öncülük etmek, endüstriyel kenevirin bütün biokütlesini ekonomiye kazandırmak noktasında sektörlerle buluşmalarımız devam edecektir’’ diye konuştu.

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