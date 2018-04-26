Mucitler ödüle koşuyor

‘Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ adı altında gerçekleştirilen uluslararası yarışmada finale kalan Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ödül törenine kadar kendileri gibi finale kalan 152 öğrenci ile birlikte MEF Okulları Ulus Kampüsü’nde birincilik için yarışacak. MEF Eğitim Kurumlarının kurucusu merhum Dr. İbrahim Arıkan tarafından ülkemizde ve tüm dünyada fen bilimleri öğrenimini desteklemek ve bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacıyla ilk defa 1991 yılında organize edilen ‘MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ etkinliğinde 27’inci yıla ulaşıldı. Yarışmaya, yurt içinden ve yurt dışından başvuruda bulunan bin 309 proje arasından, toplam 90 proje, fizik, kimya ve biyoloji dallarında finale kalmaya hak kazandı. Başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, İngiltere, İsveç, İsviçre, Makedonya, Malezya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya’nın da katılacağı bilim buluşmasında bu yıl 17 ülkeden 152 lise öğrencisi geliştirdikleri bilimsel projeler ile yarışarak ülkelerini ve okullarını temsil edecekler. 8-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında MEF Üniversitesi’nde sergilenerek yarışacak ve ücretsiz gezilebilecek olan finalist projeler arasında bu yıl, görme engellilerin kullanımına yönelik geliştirilen projelerden, çevre korumasına yönelik projelere, farklı hastalık türleri için kullanılabilecek ilaçlardan ve değişik tedavi yöntemlerinden eğitim sisteminde uygulanabilecek projelere, doğal bitkilerden elde edilecek maddelerin günlük yaşama uyarlanan araç gereçlerde kullanılabilmesine kadar özellikle sağlık, çevre, teknoloji, alternatif enerji ve sürdürülebilirlik gibi farklı konu başlıkları dikkat çekiyor.