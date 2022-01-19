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Mucit Çocuklar

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Mucit Çocuklar’ sergisini gezdi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:47
Mucit Çocuklar

Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanında öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezen Ekinci, öğrencilerin yaptıkları projeleri inceleyip, öğrencilerle sohbet etti. Çocukların geleceğimizin bilim insanları, mühendisleri, mimarları olduğunu ifade eden Ekinci, ‘’Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ellerinden çıkan projeleri sergiledikleri 'Mucit Çocuklar Sergisi'ni ziyaret ettik. Sorgunumuzun çocukları bugün bizlere hayallerini anlattılar. Bizde hayalleri gerçek olsun diye elimizden geleni yapacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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