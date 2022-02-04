MÜCADELEYE ÖDÜL

Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantına gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonrasında karla mücadele çalışmaları başlatan Yozgat Belediyesi, mücadelede yer alan ekipleri ödüllendirme kararı aldı. Yozgat’ın olağanüstü bir kar yağışı aldığını ve bazı yayın organlarının karı eziyet, zahmet, esaret, beyaz kabus gibi başlıklar ile ele aldığını belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Biz kesinlikle karı kabus ve zahmet olarak görmüyoruz. Rahmet ve bereket olarak görüyoruz. Biz bir yandan temizledik bir yandan kar yağdı. Yine kar yağışı bekleniyor inşallah çiftçilerimize ve su sıkıntısı çeken ilçelerimize, beldelerimize bereket olur’’ dedi. Fen İşleri Başkanlığı başta olmak üzere Ulaştırma Müdürlüğü’nün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ve sahada çalışan diğer müdürlüklerin kar yağdığı ilk günden itibaren ellerinden geleni yaparak, çaba gösterdiklerini dile getiren Köse, ‘’150 personelimiz, gerekli araçlarımız, İl Özel İdaresinden aldığımız araçlar, piyasadan kiraladığımız araçlarla caddelerimizi, sokaklarımızı, açılması lazım gelen yerlerimizi açtık. Devamlı yollarımızı açık tutmaya çalıştık. Bize bağlı mecralardaki hastalarımızı gece de olsa ambulansların yollarını 4-5 saat mücadele vererek açtık. Hastalarımızı hastanelere ulaştırdık’’ diye konuştu. Köse, sahada olan ekiplerin gece gündüz, 7/24 saat esasına göre çalıştıklarını ve hiçbir şekilde alınlarını kırıştırmadıkları ifade ederek, ‘’Sahada çalışan arkadaşlarımıza hem sizler adına hem de belediyemiz adına özellikle teşekkür ediyorum, yüzümü ak ettiler. Sizler de takdir ederseniz onlara çalıştıkları gün sayısı kadar yevmiyelerine ödül vermek isteriz’’ dedi.

‘ZİRVE SAYILABİLECEK YATIRIMLARLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ’

Bir taraftan kar temizleme çalışmaları devam ederken bir taraftan da plan ve projelerin devam ettiğini vurgulayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, son 2 aydır soğuk havalardan dolayı çalışmalarının azaldığını söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Köse, mahalle konağı ihtiyacı olan mahallelerde yer arayışına başladıklarını vurguladı. Daha önce Belediye Meclisinin tam oyuyla çıkan Alt Yapının Değişimi projesinde sona geldiklerini anlatan Köse, 2022-2023 döneminde zirve sayılabilecek yatırımlarla yola devam edeceklerinin altını çizdi.

ÜYE SEÇİMLERİ

Meclis toplantısında, Yozgat Belediyesi Meclis Üyesi Sümeyya Nur Akbulut’un istifası kabul edilerek, yerine Yaşar Taşdemir geldi. Sümeyya Nur Akbulut’un istifasının kabul edilmesinin ardından boşalan Divan Katipliğine 15 oy ile Oğuzhan Okur ve boşalan İmar Komisyonu’na da Yaşar Taşdemir seçildi.

KREDİ ÇEKİLECEK

Belediye Meclisi gündem maddelerinden olan Yozgat Spor Vadisi'nin 2’inci etap giriş kısmı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden kredi kullanılması maddesi meclisin verdiği oyla kabul edilerek, 3 milyon hibe için 7 milyon kredi çekilmesi kararlaştırıldı.

YETKİ VERİLDİ

Öte yandan Yozgat Belediye Meclisi, Gayri Nakdi Kredi talebi için ve Avrupa Yatırım Bankası alt kredi anlaşması için Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye oy birliği ile yetki verdi. •Sümeyye İlhan•