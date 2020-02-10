Mücadeleye devam

Ekipler, hummalı çalışması sonucunda çarşı merkezi ve mahalle yollarında ulaşımı aksatacak bir durum yaşanmaması sağladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra, şiddetli rüzgar ile fırtına sonrasında TOKİ konutlarında meydana gelen çatı uçması sonucu zarar gören binalarda incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Cemalettin Şahinkaya ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, çatıdan kopan parçaların evlerine isabet etmesi sonucu büyük tehlike atlatan Özdemir ve Çağlar ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Yalçın, ‘’Şükürler olsun vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Bizler halkımızın refahı, huzuru ve en önemlisi güvenliği için görev başındayız. İlçemizde bu tür olayların bir daha yaşanmaması için Akdağmadeni Belediyesi olarak var olan denetimlerimiz daha da arttırılacak, önlemler alınacaktır’’ dedi.