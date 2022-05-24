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Mücadeleye devam

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta süne zararlısı ile mücadele Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız devam ederken, mücadele hasat dönemine kadar sürecek.

24 Mayıs 2022 Salı 00:40
Mücadeleye devam

Hasat zamanına kadar süne zararlısı ile mücadele edecek olan Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu sene hububatta rekoltenin yüksek olması için çaba sarf ediyorlar. İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ekiplerinin süne mücadelesi için hasada kadar sahada olduklarını söyledi. Yozgat olarak süne ile mücadelenin birinci aşamasını 13 Mayıs tarihinde başlattıklarını hatırlatan Özkaya,  mücadelenin merkez ile birlikte 14 ilçede 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personel ile toplam 1 milyon 500 bin dekar alanda gerçekleştirileceğini vurguladı. Dün itibariyle süne mücadelesinin ilk aşaması olan süne kıymetlendirme sürveyini tamamlandığını vurgulayan Özkaya, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürümüz Salih Seren, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde konu Uzmanları Dr. Numan Babaroğlu, Emre Akci, Mehmet Çulçu ile birlikte arazide yapılan çalışmalara yerinde eşlik ettiklerini belirtti. Özkaya ‘’Günümüzde artık tarımsal üretim en önemli gündem maddesi, bu bağlamda bir kök hububat bir kök baklagilin korunması zayi edilmemesi çok önemlidir. Bizde İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile tedbirlerimizi alarak arazideyiz. Sadece süne zararlısı değil diğer zararlılar, hastalıklar ve ürünün gelişimi ile ilgili gözlemler hasada kadar devam edecektir’’ dedi.
•Tarım ve Orman İl Müdürlüğü•

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Mücadeleye Devam
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