MUCADELEYE DEVAM

Yozgat Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında özel araçlar için dezenfekte noktası oluşturdu. Cumhuriyet Alanı’nda kurulan dezenfekte noktasında, vatandaşlar araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Köse, özel araçlar için dezenfekte noktası oluşturduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız burada araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek. Panik yok, tedbir var diyoruz. Korona virüse karşı her türlü tedbiri almaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz evlerinde kalsınlar, alınan tedbirlere uysunlar" dedi. Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Yozgat'ımızın gizli kahramanları’ olarak tanımladığı ekip elemanlarının günlerdir olağanüstü düzeyde çalıştıklarını bildirdi. Başkan Köse, ‘’Hemşehrilerimiz salgından etkilenmesin diye gece gündüz karış karış Yozgat'ımızı ilaçlıyorlar. Günlerdir, caddeleri sokakları aralıksız yıkıyorlar. Evden çıkamayan hemşehrilerimizin alışverişlerini yapıyorlar. Tüm taleplere yetişmek için telefonları kulaklarından düşürmüyorlar. Her derde deva olmak için dur durak bilmeden çalışıyorlar. Virüslere mikroplara geçit vermiyorlar. Belediyemizin vefakar çalışanlarına bu salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

ŞEFAATLİ Belediyesi, Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’Daha önce hemşehrilerimizin yoğun olarak bulunduğu tesislerin, mekanların ve ana caddeleri dezenfekte çalışmalarını tamamlamıştık. Sanayi Sitesinde dezenfekte ilaçlı su ile temizleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız periyodik olarak aralıksız şekilde devam edecektir’’ dedi.

AKDAĞMADENİ Belediyesi, İlçe genelinde başlatmış olduğu temizlik seferberliğini tüm hızıyla devam ettiriyor. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İtfaiye ekiplerimiz tarafından ana cadde, sokaklar ve kaldırımlar sabunlu suyla yıkanırken, diğer ekiplerimizde yol kenarlarında ve kaldırımlarda detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. sağlık tedbirleri noktasında çalışmalarımıza taviz vermeden devam ediyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Sürekli olarak tekrar etmekte fayda var evlerimizden dışarıya gerekmedikçe çıkmayalım. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda kurallara uyarak evlerinde kalsınlar. Salgının önüne hep birlikte geçeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

