Mücadeleye destek

SORGUN Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, ülkemizde yayılan yeni tip korana virüsüne karşı sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere yüz siperlikli koruma maskesi ve solunum cihaz fitresi üretimine başladı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, fedakâr sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Kaya, ‘’Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğümüzün idareci ve emeği geçen fedakâr öğretmen ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.